Il Cisterna Volley spera ma poi cede ai campioni d’Italia, con Perugia finisce in 4 set (Di lunedì 21 ottobre 2024) Che non fosse questa la partita più facile nella quale ottenere la prima vittoria stagionale era pronosticatile alla vigilia, ma il Cisterna Volley, nella gara valida per la quarta giornata di Superlea, tiene comunque testa ai campioni d’ Italia Sir Susa Vim Perugia e dopo essere andata avanti di Latinatoday.it - Il Cisterna Volley spera ma poi cede ai campioni d’Italia, con Perugia finisce in 4 set Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Che non fosse questa la partita più facile nella quale ottenere la prima vittoria stagionale era pronosticatile alla vigilia, ma il, nella gara valida per la quarta giornata di Superlea, tiene comunque testa aid’ Italia Sir Susa Vime dopo essere andata avanti di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley - Superlega 2024/2025 : Perugia batte in rimonta Cisterna - Verona stende Civitanova - . Perugia batte 3-1 (19-25, 25-15, 25-16, 25-18) Cisterna nella partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Nel secondo set però i Block Devils di Angelo Lorenzetti cambiano marcia (11-6) e dilagano (16-7), pareggiando rapidamente i conti. (Sportface.it)

LIVE – Perugia-Cisterna 3-1 (19-25 - 25-15 - 25-16 - 25-18) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - 00 – Tutto pronto: si parte! 17. Termina qui la nostra diretta testuale, grazie per averci seguito. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Guillermo Falasca, che va a caccia di una grande prestazione per provare a strappare qualche punto ad una delle big del campionato. . 00 di domenica 20 ottobre al Pala Barton di Perugia. (Sportface.it)

LIVE – Perugia-Cisterna 2-1 (19-25 - 25-15 - 25-16 - 0-0) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - 00 – Tutto pronto: si parte! 17. 00 di domenica 20 ottobre al Pala Barton di Perugia. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Guillermo Falasca, che va a caccia di una grande prestazione per provare a strappare qualche punto ad una delle big del campionato. 55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Perugia-Cisterna, sfida della quarta giornata di Superlega ... (Sportface.it)