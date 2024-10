George, Charlotte e Louis sono in vacanza. E si preparano per Halloween (Di lunedì 21 ottobre 2024) Beati gli studenti inglesi. Che, di tanto in tanto, si fanno qualche pausa scolastica di un paio di settimane. Iniziano prima a sedersi sui banchi, è vero – solitamente a fine agosto – ma, due mesi dopo, già si godono qualche giorno di relax. Tra questi, anche George, Charlotte e Louis, i tre principini più famosi del reame. George, Charlotte e Louis, in vacanza pensando ad Hallowen Da venerdì 18 ottobre i tre figli del principe William e di Kate Middleton sono in vacanza. Per loro si prospettano due settimane di break: rientreranno a scuola lunedì 4 novembre. Amica.it - George, Charlotte e Louis sono in vacanza. E si preparano per Halloween Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Beati gli studenti inglesi. Che, di tanto in tanto, si fanno qualche pausa scolastica di un paio di settimane. Iniziano prima a sedersi sui banchi, è vero – solitamente a fine agosto – ma, due mesi dopo, già si godono qualche giorno di relax. Tra questi, anche, i tre principini più famosi del reame., inpensando ad Hallowen Da venerdì 18 ottobre i tre figli del principe William e di Kate Middletonin. Per loro si prospettano due settimane di break: rientreranno a scuola lunedì 4 novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : Primo confronto tra Cody Rhodes e Gunther - tanto rispetto e qualche frecciatina - Gunther non si è fatto attendere e ha preso interrotto Rhodes. Come annunciato da Triple H a Bad Blood, quest’anno per il conseuto appuntamento della WWE in Arabia Saudita, nel PLE Crown Jewel ci saranno alcune novità. A meno di un mese dall’evento il match maschile è praticamente certo tra il campione mondiale Gunther e il campione WWE Cody Rhodes, mentre a livello femminile potrebbe ... (Zonawrestling.net)

Dalle agevolazioni fiscali sull’acquisto dell’abitazione principale - fino alle misure volte a favorire l’accesso ai mutui bisognerà attendere la Legge di Bilancio per il prossimo anno. Intanto - però - qualche informazione c'è già - La casa stampata in 24 ore costa 9. (Iodonna.it)