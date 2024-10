Liberoquotidiano.it - Fondazione Snaitech Main Partner dell'edizione 2024 di Premio Costruiamo il Futuro

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) - Fabio Schiavolin premia “Insuperabili”, realtà attiva nella promozione del calcio per persone con disabilità motoria, cognitiva, intellettiva e relazionale Milano, 21 ottobre– Si è svolta ieri, domenica 20 ottobre, presso l'Allianz MiCo la cerimonia conclusiva'ottavadelil, l'iniziativa ideata e promossa dallaile supportata dadal 2018 per sostenere con piccoli contributi le associazioni sportive milanesi.– che per questa nuovaha assunto il ruolo di'iniziativa – ha avuto la possibilità di attribuire unspeciale – da 5000 euro – ad un'associazione capace di distinguersi per l'utilizzoo sport come leva di inclusione e riconoscimento sociale.