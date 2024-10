Ecco il decreto Paesi sicuri sui migranti. "Basta sentenze come a Roma" (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Mi auguro che non accada» il ripetersi di decisioni come quella del Tribunale di Roma, che nei giorni scorsi non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del cpr in Albania. Nell’auspicio del guardasigilli Carlo Nordio c'è la ratio con cui il governo ha varato un decreto legge per inserire l’elenco dei Paesi sicuri non più in un decreto interministeriale ma in una norma primaria, Feedpress.me - Ecco il decreto Paesi sicuri sui migranti. "Basta sentenze come a Roma" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Mi auguro che non accada» il ripetersi di decisioniquella del Tribunale di, che nei giorni scorsi non ha convalidato il trattenimento deiall’interno del cpr in Albania. Nell’auspicio del guardasigilli Carlo Nordio c'è la ratio con cui il governo ha varato unlegge per inserire l’elenco deinon più in uninterministeriale ma in una norma primaria,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Bonelli come in “Love Actually” - il flash mob di Avs contro il governo - Colpevoli di cosa? Di aver applicato la sentenza della corte di giustizia europea” dice Bonelli a margine del flash mob. Protagonista il leader di Europa Verde Angelo Bonelli che cartello dopo cartello attacca il governo sul tema del Centro per il rimpatrio italiano di Gjader in Albania e sulle critiche dell’esecutivo stesso e del presidente del Senato La Russa ai giudici che hanno deciso di non ... (Lapresse.it)

"Tribunale come un centro sociale". Affondo di Salvini contro i giudici pro-migranti - Il leader leghista contro alcuni giudici in riferimento alla gestione dei flussi migratori. "Fanno politica". E sul caso Open Arms: "Se fossi condannato, problema per l'Italia". (Ilgiornale.it)

Sabaudia : corsi di italiano gratuiti per migranti come strumento di inclusione e integrazione sociale - Attraverso questi corsi, si auspica che i partecipanti possano non solo apprendere la lingua italiana, ma anche costruire relazioni più solide e positive con la comunità locale, contribuendo a un futuro di maggiore coesione e solidarietà. Questo approccio mira a garantire che i migranti possano sviluppare una maggiore padronanza della lingua italiana, competenza che risulta essenziale per evitare ... (Gaeta.it)