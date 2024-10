Dante Alighieri: Patria, Nazione o Europa? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il vero padre della prima consapevolezza chiara dell’unità spirituale di questa terra a forma di stivale fu Dante, il guelfo bianco. Un’Italia lacerata, predata, devastata, spregiata e destinata al dominio straniero; onorata dai suoi figli migliori, vilipesa e saccheggiata dai suoi figli peggiori, costretta a una condizione servile. Dante fu certamente un gigante dell’arte, demiurgo e costruttore di un universo, ma fu anche scienziato, un principe della precisione. Questo aspetto emerge nella sua immortale poesia, dove spicca un elemento fondamentale: la cronologia. Il “viaggio” della Divina Commedia inizia nella concezione medievale nel 1266, ovvero 34 anni dopo la morte di Cristo, mentre nel nostro calendario storico si colloca nel 1300, anno in cui Bonifacio VIII indisse il Giubileo. Lortica.it - Dante Alighieri: Patria, Nazione o Europa? Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il vero padre della prima consapevolezza chiara dell’unità spirituale di questa terra a forma di stivale fu, il guelfo bianco. Un’Italia lacerata, predata, devastata, spregiata e destinata al dominio straniero; onorata dai suoi figli migliori, vilipesa e saccheggiata dai suoi figli peggiori, costretta a una condizione servile.fu certamente un gigante dell’arte, demiurgo e costruttore di un universo, ma fu anche scienziato, un principe della precisione. Questo aspetto emerge nella sua immortale poesia, dove spicca un elemento fondamentale: la cronologia. Il “viaggio” della Divina Commedia inizia nella concezione medievale nel 1266, ovvero 34 anni dopo la morte di Cristo, mentre nel nostro calendario storico si colloca nel 1300, anno in cui Bonifacio VIII indisse il Giubileo.

