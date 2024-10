Continua l'emergenza idrica in provincia di Chieti: comuni senz'acqua anche dalla tarda mattinata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Proseguono le interruzioni programmate da parte della Sasi in provincia di Chieti. "Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate" si legge nella comunicazione della società .Da lunedì 21 ottobre a lunedì 28 in 58 comuni si Chietitoday.it - Continua l'emergenza idrica in provincia di Chieti: comuni senz'acqua anche dalla tarda mattinata Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Proseguono le interruzioni programmate da parte della Sasi indi. "Al fine di evitare disservizio nella erogazione, si rende necessario effettuare le chiusure programmate" si legge nellacazione della società .Da lunedì 21 ottobre a lunedì 28 in 58si

Rete idrica all’avanguardia. Lavori avanti tutta in provincia - Tempo stimato di durata del cantiere: circa 4 mesi. Poi Terre Roveresche: l’intervento prevede la posa di 5,3 km di nuove tubazioni in ghisa lungo la Strada provinciale 16 in località San Giorgio. Uno di questi riguarda Gabicce Mare: si realizzeranno quasi 1,5 km di nuove condotte tra via Berlinguer (oltre 500 mt) e via dell’Artigianato (circa 900 mt). (Ilrestodelcarlino.it)

Lavori in corso per il potenziamento della rete idrica nella provincia di Pesaro-Urbino - Mms sta attuando tutte le misure necessarie per garantire che lo sviluppo proceda senza ostacoli, mantenendo un costante dialogo con le amministrazioni comunali per assicurare che le esigenze dei cittadini siano sempre una priorità . I nuovi cantieri si aggiungeranno a quelli già avviati in altre zone, come Pesaro, San Lorenzo in Campo e Lunano, contribuendo così a una rete idrica più solida e ... (Gaeta.it)

Lavori straordinari sulla rete idrica - pressione ridotta a Bari (e in 5 Comuni della provincia). Stop all'erogazione in alcuni quartieri - Nella giornata di martedì, 17 settembre, per realizzare un intervento di manutenzione straordinaria all’adduttore del Sinni, Acque del Sud - la società che gestisce l’invaso lucano e il vettore interessato dai lavori - interromperà il flusso d’acqua verso il potabilizzatore di Acquedotto Pugliese. (Baritoday.it)