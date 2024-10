Caso Albania, il consiglio dei ministri approva il decreto legge su migranti e Paesi sicuri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il consiglio dei ministri, come si apprende da fonti di governo, ha approvato un decreto legge in materia di migranti. Il provvedimento dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria, come è invece il decreto del ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l’elenco. L'articolo Caso Albania, il consiglio dei ministri approva il decreto legge su migranti e Paesi sicuri proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Caso Albania, il consiglio dei ministri approva il decreto legge su migranti e Paesi sicuri Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildei, come si apprende da fonti di governo, hato unin materia di. Il provvedimento dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione deiper il rimpatrio, e non più secondaria, come è invece ildel ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l’elenco. L'articolo, ildeiilsuproviene da Il Fatto Quotidiano.

