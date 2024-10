Candido Montini ucciso a coltellate, fermato 17enne (Di lunedì 21 ottobre 2024) È stato disposto un fermo per omicidio volontario a carico del 17enne accusato di aver ucciso Candido Montini, 76 anni, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco di Garzeno Leggo.it - Candido Montini ucciso a coltellate, fermato 17enne Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È stato disposto un fermo per omicidio volontario a carico delaccusato di aver, 76 anni, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco di Garzeno

Test del dna per tutto il paese di Garzeno - fermato un minorenne per l'omicidio di Candido Montini - Tutti lo conoscevano, anche per la sua attività politica come vicesindaco in anni lontani nel Psi e come consigliere in tempi più recenti con la lista dell'attuale sindaco, Eros Robba che lo aveva definito "protagonista della storia del paese". Il provvedimento deciso dalla Procura dei Minori arriva dopo un lungo interrogatorio. (Agi.it)

Garzeno : indagato un 17enne per l’omicidio di Candido Montini - ex vicesindaco assassinato - Le autorità stanno pertanto esaminando ogni dettaglio per giungere a una risoluzione convincente. I cittadini sono stati coinvolti nel processo investigativo, poiché le autorità locali hanno consultato frazioni di conoscenza e testimonianze. Il campione è stato raccolto in forma volontaria, per avviare la creazione di una banca dati del DNA locale. (Gaeta.it)

L'omicidio di Candido Montini - interrogato per ore un minorenne : è indagato - Era il 24 settembre Candido Montini , 76 anni, ex vicesindaco di Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, sui monti dell’Alto lago di Como, è stato ucciso in casa a coltellate. . Questa mattina all’alba i carabinieri di Como sono saliti in forze. La svolta è arrivata quasi un mese dopo. (Gazzettadelsud.it)