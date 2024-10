“Boca mi buen amigo, una passione xeneize”: a Palazzo Tursi la mostra dedicata al club argentino (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Boca Juniors approda a Genova, con la mostra fotografica di Valentina Mella “Boca mi buen amigo, una passione xeneize”, dedicata alla squadra di calcio argentina, fondata il 3 aprile 1905 da un gruppo di giovani italiani, originari di Genova, soprannominati Los xeneizes. La mostra ha aperto i Genovatoday.it - “Boca mi buen amigo, una passione xeneize”: a Palazzo Tursi la mostra dedicata al club argentino Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) IlJuniors approda a Genova, con lafotografica di Valentina Mella “mi, una”,alla squadra di calcio argentina, fondata il 3 aprile 1905 da un gruppo di giovani italiani, originari di Genova, soprannominati Loss. Laha aperto i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mostra “Boca mi buen amigo” celebra la passione per il Boca Juniors a Genova - Questa esposizione è dedicata alla passione che i tifosi di questa squadra nutrono, un amore che affonda le radici nella storia dei suoi fondatori, un gruppo di giovani italiani provenienti da Genova. Con eventi come questo, Genova si conferma come un centro d’eccellenza per la promozione della cultura sportiva e il dialogo interculturale, aprendo le porte a nuove prospettive e interpretazioni ... (Gaeta.it)