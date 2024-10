Bellissima e figlia d’arte: la figlia di Monica Bellucci ne “Il Gattopardo” di Netflix (VIDEO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Deva Cassel: magari il nome può non dirvi nulla, ma occorre guardare una sua foto e fare due più due. Ventenne, modella nonché attrice, è la figlia della “nostra” Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel. Una bellezza mediterranea che ora è chiamata a un compito improbo: non dovrà far rimpiangere Claudia Cardinale, nel ruolo che fu suo ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti. Nel 2025, dunque, potremo ammirarla ne Il Gattopardo, la nuova serie italiana originale di Netflix: Deva interpreterà, dunque, Angelica. Ma conosciamo meglio la giovane italofrancese. Chi è Deva Cassel Pur essendo cresciuta a Parigi Deva, come la sorella minore Leonie, è nata in Italia, a Roma, per precisa volontà della madre, il 12 settembre 2004. La mamma, Monica Bellucci, oggi 58enne, è un’attrice e supermodella italiana ed è considerata un’icona e una sex symbol degli anni Novanta e Duemila. Urbanpost.it - Bellissima e figlia d’arte: la figlia di Monica Bellucci ne “Il Gattopardo” di Netflix (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Deva Cassel: magari il nome può non dirvi nulla, ma occorre guardare una sua foto e fare due più due. Ventenne, modella nonché attrice, è ladella “nostra”e dell’attore francese Vincent Cassel. Una bellezza mediterranea che ora è chiamata a un compito improbo: non dovrà far rimpiangere Claudia Cardinale, nel ruolo che fu suo ne “Il” di Luchino Visconti. Nel 2025, dunque, potremo ammirarla ne Il, la nuova serie italiana originale di: Deva interpreterà, dunque, Angelica. Ma conosciamo meglio la giovane italofrancese. Chi è Deva Cassel Pur essendo cresciuta a Parigi Deva, come la sorella minore Leonie, è nata in Italia, a Roma, per precisa volontà della madre, il 12 settembre 2004. La mamma,, oggi 58enne, è un’attrice e supermodella italiana ed è considerata un’icona e una sex symbol degli anni Novanta e Duemila.

