Avetrana - Qui non è Hollywood il comune chiede di bloccare la serie | Possibili danni all' immagine

Il comune di Avetrana ha presentato un ricorso con la richiesta di bloccare il debutto della serie sul delitto di Sarah Scazzi, in arrivo sugli schermi di Disney+. Nella giornata di venerdì è previsto il debutto su Disney+ della serie Avetrana - Qui non è Hollywood, ma gli avvocati difensori del comune hanno deciso di deporre un ricorso cautelare d'urgenza per chiedere la sospensione immediata della serie e modificare il titolo del progetto. Il sindaco Antonio Iazzi ha ricordato come la comunità stia da tempo cercando di allontanare i pregiudizi legati all'omicidio di Sarah Scazzi, già al centro di un'importante risonanza mediatica. La richiesta di bloccare Avetrnaa - Qui non è Hollywood In precedenza l'amministrazione si era costituita parte civile nel processo penale arrivato fino in Cassazione con

Fiction Avetrana - l’autrice della recensione citata dal sindaco : “Parlavo della serie - non del paese” - “Non lavoriamo per un ente turistico o per un sito di viaggi -spiega la giornalista, il cui articolo è comparso sul sito Cinematografo. Quello che ho scritto è sulla serie, su come si sviluppa il racconto, facendo un’analisi del testo. Non credo sia giusto mischiare le due cose, anche perché personalmente non ci ho proprio pensato, per me valeva quello che stavo vedendo in quel momento”. (Dailyshowmagazine.com)

