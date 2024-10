Autostrade e tangenziali: dove saranno (anche in Brianza) gli autovelox della polizia (Di lunedì 21 ottobre 2024) autovelox in Autostrade, tangenziali, statali e provinciali. La polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade che saranno interessate dai controlli mobili della velocità in Lombardia. Sono diverse le province coinvolte: come sempre si sa la strada e la data ma non il punto esatto Monzatoday.it - Autostrade e tangenziali: dove saranno (anche in Brianza) gli autovelox della polizia Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)in, statali e provinciali. Lastradale ha pubblicato l'elenco delle strade cheinteressate dai controlli mobilivelocità in Lombardia. Sono diverse le province coinvolte: come sempre si sa la strada e la data ma non il punto esatto

Lavori su tangenziali e autostrade : tutte le chiusure - .  Tangenziale Est Per consentire i lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 ottobre. Lavori di manutenzione, segnaletica verticale, lavori di pavimentazione. . Diverse le chiusure delle tangenziali e autostrade milanesi nei prossimi giorni. (Milanotoday.it)

Il maltempo su Milano manda in tilt il traffico su autostrade e tangenziali - Il traffico in entrata e in uscita a Milano è stato molto difficoltoso per tutta la mattinata di giovedì. Colpa del forte temporale che si è abbattuto sulla città nelle prime ore del mattino. Traffico bloccato sulle tangenziali Traffico bloccato sulle autostrade. (Milanotoday.it)