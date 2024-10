Attività Institut français Italia, il programma per l’anno scolastico 2024/25 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Educazione all'immagine, letteratura, alternanza scuola-lavoro, gemellaggi, seminari: è ricco il programma delle iniziative promosse dall’Ambasciata di Francia a Roma- Institut français Italia per l’anno scolastico 2024-2025, destinate a docenti e studenti. L'articolo Attività Institut français Italia, il programma per l’anno scolastico 2024/25 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Educazione all'immagine, letteratura, alternanza scuola-lavoro, gemellaggi, seminari: è ricco ildelle iniziative promosse dall’Ambasciata di Francia a Roma-per-2025, destinate a docenti e studenti. L'articolo, ilper/25 .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Institut français Palermo presenta i corsi : prove gratuite - laboratori per bambini e una mostra ai Cantieri - Presentazione dei corsi e iscrizioni, corsi di prova gratuiti, test di livello senza appuntamento, ma anche attività per bambini e ragazzi. In programma ai Cantieri culturali della Zisa anche musica, teatro, cinema, una mostra e, per finire, un mercato del contadino in terrazza. L’Institut... (Palermotoday.it)

Cultura - l’Institut français de Naples lancia la nuova programmazione eventi - “Il partenariato tra l’Institut français Napoli e gli Incontri mediterranei – ha spiegato Moutoumalaya – aiuta ad arricchire la nostra visione del nostro vicinato e il nostro pensiero sulla società per fare delle nostre differenze un punto di forza. . it. Un pellegrinaggio fotografico nel Mediterraneo”, curata da Dionigi Albera e Manuel Pénicaud, frutto di diversi anni di ricerca scientifica ... (Ildenaro.it)