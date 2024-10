Panorama.it - Arbitri e Var, l'uniformità continua a essere un'illusione

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Non è stato il rientro dalla sosta che il designatore Rocchi sperava. Due settimane passate cercando di spegnere i fuochi della giornata pre-nazionali, quella dei 9 rigori con la ragionevole certezza che fossero almeno un paio in più e con la necessità di alzare l'asticella dei fischi che mandano dal dischetto.e Var sono stati travolti da proteste e polemiche un po' ovunque e c'è chi ha evocato (Fabiani direttore sportivo della Lazio) addirittura una class action per l'abolizione della video assistenza colpevole di non aver avuto la voglia o il coraggio di segnalare una possibile espulsione dello juventino Douglas Luiz. Lamentele circostanziate anche da parte dell'Empoli, malumori diffusi ovunque che sono stati attutiti in parte dalle vittorie di Milan e Inter che hanno contribuito a diluire il dibattito su due degli episodi più caldi del fine settimana.