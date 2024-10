Andrea Damante: “Tony Effe non è tra i miei amici veri. Io nel dissing di Fedez? Storie di ex fidanzate” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Andrea Damante, in lieve imbarazzo, risponde a una domanda relativa al legame tra Tony Effe e la sua ex compagna Giulia De Lellis. E spiega perché Fedez lo aveva citato in una strofa del brano “L’infanzia difficile di un benestante”. Fanpage.it - Andrea Damante: “Tony Effe non è tra i miei amici veri. Io nel dissing di Fedez? Storie di ex fidanzate” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), in lieve imbarazzo, risponde a una domanda relativa al legame trae la sua ex compagna Giulia De Lellis. E spiega perchélo aveva citato in una strofa del brano “L’infanzia difficile di un benestante”.

Uomini e Donne - Andrea Damante svela la verità sull’amicizia con Tony Effe dopo il fidanzamento con Giulia De Lellis - Tuttavia, le parole di Damante non hanno chiuso definitivamente la questione, ma hanno piuttosto alimentato la curiosità dei fan, che si interrogano sul perché Fedez abbia scelto di parlare in quei termini. Separazione Fedez-Chiara Ferragni: la situazione in termini legali Sembra che la situazione tra Federico ... (Anticipazionitv.it)

Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) - Cosa pensa Andrea Damante del dissing di Fedez contro Tony Effe in cui viene citato L'articolo Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Uomini e Donne - Fedez parla del tradimento di Tony Effe ad Andrea Damante : reagisce Elisa Visari - Il diss di Fedez contro Tony Effe ha tirato in ballo anche Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia De Lellis (attualmente fidanzata proprio con Tony Effe). Elisa Visari attualemnte è la compagna di Andrea Damante e ha voluto reagire mettendo “like” alle parole utilizzate da Fedez in questo diss contro Tony Effe. (Anticipazionitv.it)