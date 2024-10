Alan Wake 2 supporta PS5 Pro, Remedy svela le modalità grafiche e pubblica un video confronto con PS5 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Remedy Entertainment ha condiviso un nuovo video dedicato interamente al supporto di Alan Wake 2 a PS5 Pro, svelando contestualmente non poche informazioni inedite in merito alle effettive migliorie apportare al motore Northlight grazie al nuovo hardware di Sony. Il team di sviluppo capitanato da Sam Lake ha rivelato con un articolo dedicato i dettagli delle varie modalità presenti su PlayStation 5 Pro. La modalità Qualità PS5 Pro presenta il ray tracing, che non è disponibile sulla versione base PS5 del gioco. 30 fps con ray tracing Riflessi ray tracing (opachi e trasparenti) Risoluzione di output 3840 x 2160 (4K) Risoluzione di rendering 2176 x 1224 modalità prestazioni Remedy Entertainment ha affermato che “la modalità prestazioni di Alan Wake 2 su PS5 Pro offre una risoluzione di output significativamente più elevata e maggiori dettagli visivi rispetto alla PS5 base”. Game-experience.it - Alan Wake 2 supporta PS5 Pro, Remedy svela le modalità grafiche e pubblica un video confronto con PS5 Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Entertainment ha condiviso un nuovodedicato interamente al supporto di2 a PS5 Pro,ndo contestualmente non poche informazioni inedite in merito alle effettive migliorie apportare al motore Northlight grazie al nuovo hardware di Sony. Il team di sviluppo capitanato da Sam Lake ha rivelato con un articolo dedicato i dettagli delle variepresenti su PlayStation 5 Pro. LaQualità PS5 Pro presenta il ray tracing, che non è disponibile sulla versione base PS5 del gioco. 30 fps con ray tracing Riflessi ray tracing (opachi e trasparenti) Risoluzione di output 3840 x 2160 (4K) Risoluzione di rendering 2176 x 1224prestazioniEntertainment ha affermato che “laprestazioni di2 su PS5 Pro offre una risoluzione di output significativamente più elevata e maggiori dettagli visivi rispetto alla PS5 base”.

