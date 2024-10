Al GF arriva Simone, il fidanzato di Yulia: “Levati l’anello, per me ha un significato immenso” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Yulia incontra il suo fidanzato Simone, arrivato nella casa del Grande Fratello per sentirsi dire dalla gieffina che è finita. L'unica richiesta che le fa è quella di non portare più l'anello che lui le ha regalato. Fanpage.it - Al GF arriva Simone, il fidanzato di Yulia: “Levati l’anello, per me ha un significato immenso” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)incontra il suoto nella casa del Grande Fratello per sentirsi dire dalla gieffina che è finita. L'unica richiesta che le fa è quella di non portare più l'anello che lui le ha regalato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello 18 - diretta nona puntata : Yulia incontra il fidanzato Simone - 30, dal lunedì alla domenica alle 00. . Infine la consueta tornata di nomination. 35 circa. E’ possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta dalle 9 di mattina alle 6 della mattina successiva su Mediaset Extra, Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 con i collegamenti live (dal lunedì al venerdì alle 13. (Davidemaggio.it)

Chi è Simone - il fidanzato di Yulia Bruschi : lascerà la gieffina in diretta tv? - Vorrei fare un passo in più”. Da parte mia c’è una voglia di conoscerla in maniera diversa, non come un’amica. Giglio ha ammesso apertamente i suoi sentimenti: “Noi non siamo semplicemente amici. La giovane concorrente ha deciso di togliere l’anello donatole dal fidanzato lasciato fuori dalla Casa, segno di un legame che sembra sempre più vacillare. (Blogtivvu.com)

Chi è Simone Caprioli - fidanzato di Vanessa Ferrari dopo la storia con il ginnasta Andrea Cingolani - Vanessa Ferrari è fidanzata con Simone Caprioli dal 2015, che è anche il suo manager. I due convivono da tempo e lui le è stato accanto durante i suoi più importanti successi sportivi e anche nel momento del ritiro, annunciato di recente.Continua a leggere . (Fanpage.it)