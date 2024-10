A Quiet Place The Road Ahead: Recensione, Gameplay Trailer e Sceenshot (Di lunedì 21 ottobre 2024) “A Quiet Place: The Road Ahead” tenta di tradurre l’inQuietante tensione della famosa serie cinematografica in un’esperienza videoludica, promettendo un survival horror basato sul silenzio e sulla furtività. Tuttavia, nonostante le premesse intriganti, il gioco risente di diversi problemi tecnici e di design che ne compromettono la riuscita. A Quiet Place The Road Ahead Recensione Uno degli aspetti più evidenti riguarda i bug, che affiorano fin dalle prime fasi di gioco e minano seriamente l’immersione. Le creature, che dovrebbero rappresentare una minaccia costante e terrificante, spesso si comportano in maniera imprevedibile e incoerente. Capita di essere attaccati senza preavviso o motivo apparente, spezzando la logica che dovrebbe guidare l’azione basata sui suoni. Gamerbrain.net - A Quiet Place The Road Ahead: Recensione, Gameplay Trailer e Sceenshot Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) “A: The” tenta di tradurre l’inante tensione della famosa serie cinematografica in un’esperienza videoludica, promettendo un survival horror basato sul silenzio e sulla furtività. Tuttavia, nonostante le premesse intriganti, il gioco risente di diversi problemi tecnici e di design che ne compromettono la riuscita. ATheUno degli aspetti più evidenti riguarda i bug, che affiorano fin dalle prime fasi di gioco e minano seriamente l’immersione. Le creature, che dovrebbero rappresentare una minaccia costante e terrificante, spesso si comportano in maniera imprevedibile e incoerente. Capita di essere attaccati senza preavviso o motivo apparente, spezzando la logica che dovrebbe guidare l’azione basata sui suoni.

