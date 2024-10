Umbria, schianto tra auto e scooter: muore 61enne (Di domenica 20 ottobre 2024) Incidente mortale nella serata di sabato a Terni. A perdere la vita un uomo di 61 anni di Terni. La vittima, nella prima serata di sabato, stava percorrendo con il suo scooter via Montegrappa quando, all’altezza dell’incrocio con via Vodice e via Bligny, arrivato l’impatto fatale con una Peugeot Perugiatoday.it - Umbria, schianto tra auto e scooter: muore 61enne Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Incidente mortale nella serata di sabato a Terni. A perdere la vita un uomo di 61 anni di Terni. La vittima, nella prima serata di sabato, stava percorrendo con il suovia Montegrappa quando, all’altezza dell’incrocio con via Vodice e via Bligny, arrivato l’impatto fatale con una Peugeot

