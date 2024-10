Gaeta.it - Ucciso da un colpo di pistola un uomo armato di coltello a Verona: la polizia interviene

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, un tragico episodio si è verificato davanti alla stazione diPorta Nuova, dove unè statoa seguito di un intervento della. L’incidente, avvenuto intorno alle 7, ha visto coinvolto un individuodi, descritto come in stato di alterazione e aggressivo. Le autorità stanno ora conducendo un’indagine approfondita per chiarire i dettagli di quanto accaduto e l’identità della vittima. I fatti dell’incidente: come si è svolta la tragedia L’episodio ha avuto inizio con l’intervento dellaLocale, chiamata per i rilievi di un incidente automobilistico avvenuto nei pressi della stazione. Durante le operazioni, l’ha mostrato segni di crescente aggressività, attaccando gli agenti che tentavano di gestire la situazione.