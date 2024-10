Trump e l’assalto al Campidoglio, un testimone: “Sapeva già tutto 3 ore prima del messaggio ai sostenitori” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il procuratore Jack Smith ha pubblicato 1889 pagine di allegati e sta cercando in tutti i modi di dimostrare che Trump è processabile per la vicenda del 6 gennaio, dato che in una sentenza di luglio la Corte Suprema aveva stabilito che un presidente non può essere processato per gli atti ufficiali svolti mentre è in carica L'articolo Trump e l’assalto al Campidoglio, un testimone: “Sapeva già tutto 3 ore prima del messaggio ai sostenitori” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump e l’assalto al Campidoglio, un testimone: “Sapeva già tutto 3 ore prima del messaggio ai sostenitori” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il procuratore Jack Smith ha pubblicato 1889 pagine di allegati e sta cercando in tutti i modi di dimostrare cheè processabile per la vicenda del 6 gennaio, dato che in una sentenza di luglio la Corte Suprema aveva stabilito che un presidente non può essere processato per gli atti ufficiali svolti mentre è in carica L'articoloal, un: “già3 oredelai” proviene da Il Difforme.

“Il grande inganno” di Trump : i repubblicani contro l’assalto alla democrazia – Il documentario - Che lui chiama platealmente “idiota”. Dall’allora Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger alla Capo di Gabinetto della First Lady, Stephanie Grisham, dall’ex procuratore generale degli Stati Uniti alla direttrice delle Comunicazioni strategiche della Casa Bianca, Alyssa Farah Griffin e al Primo Consigliere del Vicepresidente Pence, Greg Jacob, dal Procuratore Generale dell’Arizona al ... (Ilfattoquotidiano.it)

Donald Trump e l’assalto a Capitol Hill del 2021 : «Fu un giorno di amore» – Il video - Ma non per tutti. «Nessuno è stato ucciso, non c’erano armi, nessuno di noi aveva armi», ha affermato falsamente Trump, facendo storcere il naso a parecchie persone tra il pubblico. Se il 6 gennaio ti ha lasciato un po’ di stucco, nella nostra campagna c’è un posto anche per te», scrive la candidata dem su X. (Open.online)

Donald Trump ha descritto l’assalto al Congresso del 6 gennaio come un «giorno d’amore» - co/YWmubEBHkg — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 17, 2024 Articolo completo: Donald Trump ha descritto l’assalto al Congresso del 6 gennaio come un «giorno d’amore» dal blog Lettera43 . E la sua retorica pare funzionare: a gennaio, un sondaggio dal centro studi Prri ha rilevato che il 55 per cento dei repubblicani ritiene che le elezioni del 2020 siano state perse per una frode. (Lettera43.it)