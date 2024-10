Ternana, è un pareggio giusto contro la Torres. Il finale è 1-1 (Di domenica 20 ottobre 2024) Sassari, 20 ottobre 2024 – pareggio giusto. Le Fere non brillano, reagiscono con lucidità (e un po’ di buona sorte) al vantaggio dell’aggressiva e ben organizzata Torres, proseguendo la striscia positiva, ma rallentando rispetto al Pescara. Abate conferma Donati e Martella sulle corsie difensive e opta per il sassarese Carboni in luogo di Curcio. Nel primo tempo si segnalano soltanto una pericolosa conclusione di de Boer “murata” e quelle a lato di Zambataro e Diakité. A metà ripresa Mastinu ci prova dalla lunga distanza, Vannucchi neutralizza in due tempi. Alla mezzora arriva il gol di Zambataro che sfrutta con un diagonale un blackout della fase difensiva rossoverde. Il pareggio si concretizza al 38’, quando Dametto, per anticipare Cianci e Donnarumma, devia nella propria porta un cross di Corradini. Lanazione.it - Ternana, è un pareggio giusto contro la Torres. Il finale è 1-1 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sassari, 20 ottobre 2024 –. Le Fere non brillano, reagiscono con lucidità (e un po’ di buona sorte) al vantaggio dell’aggressiva e ben organizzata, proseguendo la striscia positiva, ma rallentando rispetto al Pescara. Abate conferma Donati e Martella sulle corsie difensive e opta per il sassarese Carboni in luogo di Curcio. Nel primo tempo si segnalano soltanto una pericolosa conclusione di de Boer “murata” e quelle a lato di Zambataro e Diakité. A metà ripresa Mastinu ci prova dalla lunga distanza, Vannucchi neutralizza in due tempi. Alla mezzora arriva il gol di Zambataro che sfrutta con un diagonale un blackout della fase difensiva rossoverde. Ilsi concretizza al 38’, quando Dametto, per anticipare Cianci e Donnarumma, devia nella propria porta un cross di Corradini.

