Si scaglia contro gli agenti di Polizia con un coltello | ucciso un uomo

Davanti alla stazione Porta Nuova di Verona, dove stamane è rimasto ucciso un uomo che si era scagliato con un coltello contro gli agenti, oltre al magistrato di turno che coordina l'indagine, sono intervenuti il Questore Rosaria Amato con il vice Girolamo Lacquaniti, il comandante della Polizia locale, Luigi Altamura. L'identificazione della vittima è ancora in corso.

Verona - si scaglia contro agenti : ucciso - Prima ha aggredito dei vigili urbani, poi si è recato alla stazione danneggiando biglietteria, tabaccheria e vetture in sosta nel parcheggio. Poliziotti in pattuglia hanno tentato di fermarlo,ma lui li avrebbe aggrediti con un coltello. E' avvenuto nella stazione Porta Nuova di Verona. 48 Uno straniero si è scagliato contro agenti di polizia armato di coltello ed è rimasto ucciso da un colpo di ... (Televideo.rai.it)

