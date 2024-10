Serena Rossi a sorpresa canta alla Festa del Cinema di Roma (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Serena Rossi ha incantato il pubblico della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma con un concerto a sorpresa alla premiere de ‘Il treno dei bambini’, il nuovo film della candidata all’Oscar Cristina Comencini dal 4 dicembre su Netflix. L’attrice – accompagnata dalla JuniOrchestra, l’orchestra dei giovani dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Simone Genuini – ha cantato ‘Uocchie C’arraggiunate’ di Roberto Murolo, tra i brani del film. Prima dell’esibizione, che si è svolta nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, hanno sfilato sul red carpet la regista Cristina Comencini, gli interpreti Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone e Stefano Accorsi, insieme a Francesco Di Leva, Antonia Truppo, Monica Nappo, Dora Romano, Ivan Zerbinati e Giorgia Arena. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha into il pubblico della 19esima edizione delladeldicon un concerto apremiere de ‘Il treno dei bambini’, il nuovo film della candidata all’Oscar Cristina Comencini dal 4 dicembre su Netflix. L’attrice – accompagnata dJuniOrchestra, l’orchestra dei giovani dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Simone Genuini – hato ‘Uocchie C’arraggiunate’ di Roberto Murolo, tra i brani del film. Prima dell’esibizione, che si è svolta nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, hanno sfilato sul red carpet la regista Cristina Comencini, gli interpreti Barbara Ronchi,, Christian Cervone e Stefano Accorsi, insieme a Francesco Di Leva, Antonia Truppo, Monica Nappo, Dorano, Ivan Zerbinati e Giorgia Arena.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serena Rossi a sorpresa canta alla Festa del Cinema di Roma - . (Adnkronos) – Serena Rossi ha incantato il pubblico della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma con un concerto a sorpresa alla premiere de 'Il treno dei bambini', il nuovo film della candidata all'Oscar Cristina Comencini dal 4 dicembre su Netflix. L'attrice – accompagnata dalla JuniOrchestra, l'orchestra dei giovani dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia […] The post Serena ... (Lidentita.it)

Serena Rossi a sorpresa canta alla Festa del Cinema di Roma - “Derna è una donna che non si aspettava di avere questo bambino, forse non pensava fosse nemmeno la famiglia giusta, quella di una donna sola, pensava di essere inadatta – spiega Barbara Ronchi -. Una mamma “molto dura che non riesce ad abbracciare il suo bambino, ma fa il più grande gesto d’amore per lui, lasciarlo andare verso una nuova vita”. (Dailyshowmagazine.com)

Serena Rossi a sorpresa canta alla Festa del Cinema di Roma - (Adnkronos) – Serena Rossi ha incantato il pubblico della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma con un concerto a sorpresa alla premiere de 'Il treno dei bambini', il nuovo film della candidata all'Oscar Cristina Comencini dal 4 dicembre su Netflix. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, ... (Webmagazine24.it)