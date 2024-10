Roma Panucci | L’esonero di De Rossi una scelta sbagliata dal punto di vista aziendale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “di Daniele (De, ndr) è stata unaaziendalmente”.Lo ha detto Christian, ex difensore della, a margine della Mediolanum Padel Cup di Pescara, dove ha partecipato insieme ad altri ex giocatori come Vincent Candela, Gianluca Zambrotta e Gigi Di Biagio. “Si fa un investimento a lungo termine su un allenatore, si costruisce il calciomercato con lui e dopo pochissime giornate che fai? Lo mandi via. Non ha senso”, ha detto, come riporta LaPresse: “È una società dove per esempio c’è un direttore sportivo che non è mai stato presentato. La dirigenza conosce poco. Per Demi spiace soprattutto per i modi, in questo modo si rende tutto più complicato – ha detto -. Alex Ferguson ci mise sette anni per vincere un trofeo, noi invece mandiamo via gli allenatori senza concedere loro del tempo. Il calcio così è un’amarezza.