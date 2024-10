Roma luoghi misteriosi | i 4 posti più terrificanti nella Capitale

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di domenica 20 ottobre 2024): i 4piùche tu possa trovare in città, città esoterica, nasconde al suo internoe davvero inquietanti. Non ci si aspetterebbe mai che lanascondatanto spaventosi quanto affascinanti. Per questo ecco la guida per le visite più horror che possiate immaginare inche, solitamente, sono esattamente sotto i vostri occhi. Il museo delle anime del Purgatorio Situato all’intero della Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio (Via Ulpiano, 29) porta con sé una storia misteriosa. Poco dopo la costruzione dell’edificio, che risale al 1890, quest’ultimo fu soggetto a un incendiopiccola cappella dedicata alla Vergine del Rosario. Le tracce, lasciate dalle fiamme, impressero dietro l’altare il volto di un infelice.