Piero Marrazzo chi è la nuova compagna Patrizia Mancini | Ho ricominciato ho detto basta

Nel 2012 Piero Marrazzo ha conosciuto Patrizia Mancini, la sua nuova compagna: 42 anni, coreografa, insegnante di danza, ex ballerina Tv.«Sono rimasto stupito. Non pensavo proprio a fidanzarmi. È successo al Circeo, dove passavo le estati da ragazzo. È apparsa una mattina in spiaggia, ci presentano amici comuni. Pensavo: "Mo' ricominciamo: Marrazzo, lo scandalo, i trans, la cocaina". Ma la grandezza di una donna è che quando le piace un uomo non ha pregiudizi: il sentimento è più forte». Un lungo percorso che lo ha aiutato a capire il problema, il perchè era finito lì nonostante la sua eterosessualità e nonostante non abbia mai avuto dipendenza dalla droga. L'irrisolto non era con suo padre, ma con sua madre, morta di tumore nel 1985.

Piero Marrazzo - chi sono l’ex e prima moglie Isolina Fiorucci e le figlie Giulia e Diletta - Di norma sono i padri/le madri a difendere i propri figli. Tre mesi dopo quella registrazione viene messa all’asta e costa cara: 100mila euro. Il filmato, che non fu mai diffuso pubblicamente, fu trovato durante un blitz degli stessi carabinieri e pare mostrasse Marrazzo in atteggiamenti intimi insieme a un transessuale (si dimostrò poi che il blitz era una trappola). (Metropolitanmagazine.it)