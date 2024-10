Milan, Pulisic è un top player: partita da leader e numeri record (Di domenica 20 ottobre 2024) Milan-Udinese 1-0, Pulisic tra i migliori in campo con una prestazione totale a livello di sacrificio difensivo e non solo. La nostra analisi Pianetamilan.it - Milan, Pulisic è un top player: partita da leader e numeri record Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024)-Udinese 1-0,tra i migliori in campo con una prestazione totale a livello di sacrificio difensivo e non solo. La nostra analisi

Milan - Pulisic : “Vittoria meritata - spirito di squadra perfetto” - Ha giocato quasi in ogni ruolo, meno che in porta: “Devo chiedere a Maignan (ride ndr). Questa partita ci dà fiducia, bisogna continuare così per vincere tante partite“. . Oggi ho giocato in ogni posizione, abbiamo meritato questa vittoria. Per noi era molto importante prendere i tre punti, dobbiamo continuare a spingere per raggiungere i nostri obiettivi“. (Sportface.it)

Milan-Udinese - Fofana : “Abbiamo sofferto insieme. Ho detto a Pulisic…” - Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Udinese, partita della 8^ giornata della Serie A 2024-2025. (Pianetamilan.it)

Pulisic Milan : «Usiamo questa partita per ripartire in fiducia. Ruoli? Me ne manca solo uno…» - Le parole di Christian Pulisic, attaccante del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa contro l’Udinese Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese. «Abbiamo sofferto tutta la partita, lo spirito della squadra è stato perfetto. Di seguito le sue parole. (Calcionews24.com)