Mercati e agenzie Usa promuovono l'Italia (Di domenica 20 ottobre 2024) Nei giorni della manovra, lo spread scende ai minimi degli ultimi tre anni mentre Fitch, che aveva ridotto le previsioni su Parigi, migliora quelle su Roma elogiando la stabilità politica. Anche S&P non tocca il rating. Resta il problema del debito. Presidente Conftrasporto Pasquale russo: «Ci fidiamo di Giorgetti. Serve pure uno sforzo per il settore». Lo speciale contiene due articoli.

