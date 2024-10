Meloni rilancia l’email di un giudice di Magistratura democratica contro di lei: «Più pericolosa di Berlusconi» (Di domenica 20 ottobre 2024) «”Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione”. Così un esponente di Magistratura democratica». La premier Giorgia Meloni ha rilanciato sui social un passaggio di un’email inviata alle 18.32 del 19 ottobre dal sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello ai colleghi dell’Anm, pubblicata da Il Tempo. “Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione ()”. Così un esponente di Magistratura democratica. pic.twitter. Lettera43.it - Meloni rilancia l’email di un giudice di Magistratura democratica contro di lei: «Più pericolosa di Berlusconi» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 20 ottobre 2024) «”non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto piùla sua azione”. Così un esponente di». La premier Giorgiahato sui social un passaggio di un’email inviata alle 18.32 del 19 ottobre dal sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello ai colleghi dell’Anm, pubblicata da Il Tempo. “non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto piùla sua azione ()”. Così un esponente di. pic.twitter.

