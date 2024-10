Mediaset, la torre si tinge di rosa contro il cancro al seno: al via la campagna di prevenzione (Di domenica 20 ottobre 2024) Anche quest’anno la torre Mediaset, uno dei simboli più riconoscibili del quartier generale del Gruppo a Cologno Monzese, si tinge di rosa. E’ il modo più visibile - per chi percorre strade e tangenziali del Nord-Est di Milano - con cui da domenica 20 ottobre Mediaset aderisce al “Mese Europa.today.it - Mediaset, la torre si tinge di rosa contro il cancro al seno: al via la campagna di prevenzione Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Anche quest’anno la, uno dei simboli più riconoscibili del quartier generale del Gruppo a Cologno Monzese, sidi. E’ il modo più visibile - per chi percorre strade e tangenziali del Nord-Est di Milano - con cui da domenica 20 ottobreaderisce al “Mese

Mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno - la Torre Mediaset si illumina di Rosa - Il carcinoma mammario è il tumore più comune tra le donne in Italia, ma la prevenzione e i progressi della ricerca hanno svolto un ruolo cruciale nella riduzione della mortalità: tra il 2007 e il 2019 sono stati evitati oltre 10. Un’importante occasione per ricordare a tutte le donne l’importanza della diagnosi precoce, invitandole a prendersi cura della propria salute con serenità e ... (Superguidatv.it)

