Matera, il campo largo fa crac: si dimette il sindaco 5s Bennardi (Di domenica 20 ottobre 2024) Il sindaco pentastellato annuncia le dimissioni, anticipando l'ormai inesorabile fine dei giochi avallata anche dal Pd. Centrosinistra a pezzi, ma i dem parlando di "nuovo spirito unitario" Ilgiornale.it - Matera, il campo largo fa crac: si dimette il sindaco 5s Bennardi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilpentastellato annuncia le dimissioni, anticipando l'ormai inesorabile fine dei giochi avallata anche dal Pd. Centrosinistra a pezzi, ma i dem parlando di "nuovo spirito unitario"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Matera in Puglia con un referendum? Il sindaco della Città dei Sassi : "Con Bari connessioni più che annessioni" - Un referendum per far approdare Matera in Puglia? Fa discutere la proposta di consultazione popolare per trasferire la Città dei Sassi dalla Basilicata alla regione immediatamente confinante, con un cambio radicale di quotidianità e prospettive, dovendo riferirsi (politicamente e per altri... (Baritoday.it)

Blitz antimafia tra Taranto e Matera - 21 arresti : tra questi il sindaco di Scanzano Jonico Pasquale Chiarello - Avrebbero imposto la pressione della mafia lungo una vasta area del litorale ionico-lucano e per questo col blitz «Mare Nostro» sono stati effettuati all’alba di oggi 21 arresti nelle province di Taranto e Matera. . Colpito il clan Scarcia-Scarci. . Sono stati circa 200 gli uomini impegnati nell’operazione interforze coordinata dalla Dda di Potenza. (Gazzettadelsud.it)

Lo scempio dei rifiuti a Bari Vecchia - mobili e materassi per strada. Il sindaco : "In arrivo sanzioni più pesanti" - "I baresi non meritano di vivere nei vostri rifiuti e la città non merita di perdere la sua bellezza per colpa della vostra inciviltà ": ad affermarlo è il sindaco di Bari, Vito Leccese, dopo l'ennesima segnalazione di degrado nel borgo antico, nuovamente trasformato in immondezzaio con mobili e... (Baritoday.it)