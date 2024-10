Maltempo, scuole chiuse in molti Comuni: dove e quando. Attese altre piogge torrenziali (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Maltempo mette in ginocchio l'Italia. Temporali e allagamenti riportano la paura in Toscana ed Emilia Romagna, dove è morto un ventenne, Simone Farinelli, ucciso dalla piena di un Leggo.it - Maltempo, scuole chiuse in molti Comuni: dove e quando. Attese altre piogge torrenziali Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilmette in ginocchio l'Italia. Temporali e allagamenti riportano la paura in Toscana ed Emilia Romagna,è morto un ventenne, Simone Farinelli, ucciso dalla piena di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sottocorona avverte : "Eventi intensi". Dove non molla il maltempo - Dove resistono precipitazioni ed eventi intensi è il Sud, "sia quello per insulare sia in Sicilia dove abbiamo dei fenomeni che ancora localmente possono essere molto intensi", spiega il meteorologo. Lunedì 21 ottobre "si attenua ulteriormente questo maltempo soprattutto al Nord, ma anche su quasi tutto il centro e parte del Sud - spiega Sottocorona - in Sicilia precipitazioni deboli, in ... (Iltempo.it)

Previsioni meteo oggi 20 ottobre - rischio di forte maltempo : le regioni dove pioverà - Il ciclone si sposta lungo la Penisola portando ancora il rischio di forte maltempo su diverse regioni del Meridione. La situazione dovrebbe cambiare da domani, ma non per tutte le regioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo in Lombardia - in arrivo piogge e piena del fiume Po : dove scatterà l’allerta meteo - In Lombardia ci sarà allerta meteo gialla e arancione per rischio idrogeologico e idraulico in diverse zone a causa della pioggia e della piena del fiume Po.Continua a leggere . (Fanpage.it)