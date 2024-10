Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: si entra nel vivo della corsa, 3 corridori con 2? di vantaggio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Non c’è un accordo in gruppo con continue accelerazioni. È scatenato Filippo Baroncini (UAE Team Emirates). 15.33 Ildel terzetto di testa è di 2?. 15.33 Il gruppo riprende Alexis Gougeard ed ora si getta all’inseguimento del terzetto di testa. 15.32 40 chilometri all’arrivo. 15.31 L’accelerazione di Baroncini ha messo in difficoltà molti. Il gruppo è in fila indiana con diversi frazionamenti. 15.31 Che ritmo di Baroncini, il quale sta mettendo in difficoltà gli avversari. 15.30 La Groupama resiste, ma è Baroncini a prendere in testa la salita. 15.29 Accelerazione di Marc Hirschi per prendere in testa La Tisa. Il gruppo ha un ritardo di 2? 45?. 15.29 Foldager ha guadagnato circa 5 secondi. Il danese non ha fatto un vero proprio attacco ed infatti attende i compagni di fuga. 15.28 Allunga Anders Foldager.