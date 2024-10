Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Elia Viviani infinito, è argento nell’eliminazione!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08: Per il Mondiale di Ballerup è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento ai prossimi eventi disu! Buona serata! 17.07: Un Mondiale importante perchè si sono visti anche potenziali nomi nuovi, su tutti Federica Venturelli e Mattia Predomo per l’Italia 17.05: Si chiude con quattro medaglie il Mondiale post-olimpico dell’Italia. Un oro di Milan, due argenti di Consonni ee il bronzo del quartetto femminile dell’inseguimento. Non è stato un Mondiale straordinario per gli azzurri ma le energie scarseggiavano dopo i Giochi Olimpici 17.04: ORO GERMANIA! Kluge e Teutenberg trionfano nella Madison, netta la supremazia dei tedeschi.per il Belgio che supera in extremis la Danimarca, bronzo. Secondo posto per un’Italia un po’ appannata nell’ultimo sprint. Gli azzurri chiudono al settimo posto con 18 punti 17.