Lautaro Martinez: «Pallone d'Oro? Prima l'Inter! Parlato con Messi» (Di domenica 20 ottobre 2024) Seppur con due infortuni, l'Inter torna a Milano con un altro successo in tasca. Dopo la vittoria contro la Roma Lautaro Martinez dice la sua sul momento. VALORE – La trasferta a Roma termina con uno 0-1 in favore dell'Inter. Protagonista indiscusso della sfida Lautaro Martinez, che risponde alle domande di Dazn: «Miglior marcatore straniero della storia dell'Inter? Vuol dire tanto perché dal momento in cui sono arrivato mi sono sentito come se fossi nato qua. Questo ha un valore importante. Devo continuare a lavorare, come stiamo facendo. Oggi abbiamo trovato una squadra molto forte, dopo la sosta delle Nazionali, con due cambi nel primo tempo. Oggi si doveva vedere la squadra e si è vista. Dobbiamo continuar e perché abbiamo un impegno importante e poi arriva il derby d'Italia».

