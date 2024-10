Movieplayer.it - La rosa della vendetta, anticipazioni del 20 ottobre 2024: Gulcemal rapisce Deva ma non tutto è come sembra!

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nellenuova puntata de La, in onda in questa domenica 20su Canale 5,ha in serbo una dolce sorpresa per. Un'altra domenica in compagnia de Laper gli spettatori Mediaset, che, stasera su Canale 5 in prima serata, dovranno affrontare un altro appuntamento al cardiopalma. Dopo settimane di attesa, infatti,potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore, ma ilavverrà,ormai consuetudine, nella maniera più rocambolesca possibile. La soap turca è visibile anche in streming, on demand oppure in contemporanea, su Mediaset Infinity.La: Zafer corre in ospedale da Gulendam Gara non è altri che Firuze, madre biologica di, che l'ha abbandonata senza mai dirle la verità.