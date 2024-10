La Fidelis Andria si aggiudica il derby pugliese: Nardò sconfitto per 2-0 (Di domenica 20 ottobre 2024) Arriva la terza sconfitta stagionale per il Nardò, dopo la vittoria esterna sul Costa d'Amalfi di domenica scorsa: allo stadio Giovanni Paolo II i granata sono stati battuti dalla Fidelis Andria per 2-0, in un sentito derby pugliese.I federiciani si sono portati in avanti al 38', grazie al Lecceprima.it - La Fidelis Andria si aggiudica il derby pugliese: Nardò sconfitto per 2-0 Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Arriva la terza sconfitta stagionale per il, dopo la vittoria esterna sul Costa d'Amalfi di domenica scorsa: allo stadio Giovanni Paolo II i granata sono stati battuti dallaper 2-0, in un sentito.I federiciani si sono portati in avanti al 38', grazie al

Scontri tra tifosi di Fiorentina e Fidelis Andria prima della partita col Lecce : rissa in tangenziale a Bari - Prima di Lecce-Fiorentina i tifosi toscani hanno aggredito quelli della Fidelis Andria sulla tangenziale di Bari. (Notizie.virgilio.it)

Scontri fra ultras di Fiorentina e Fidelis Andria : terrore sulla tangenziale di Bari - mazzate e fumogeni tra le auto in coda – Video - Rissa con mazze e catene tra le auto in coda, con protagonisti i gruppi del tifo organizzato di Fiorentina e Fidelis Andira. Oltre ai momenti di terrori, per gli automobilisti anche forti disagi: il traffico sulla tangenziale è rimasto a lungo bloccato. I tifosi della Fiorentina erano diretti verso Lecce, dove allo stadio Via del Mare alle ore 15 era in programma il match di Serie A. (Ilfattoquotidiano.it)

Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria. Usate mazze e catene - Gli scontri e l’intervento delle forze dell’ordine Secondo quanto emerge da video diffusi sui social, i gruppi di tifosi, con il volto coperto, si sarebbero affrontati lungo la statale 16 utilizzando mazze, catene e fumogeni. I supporter toscani erano in viaggio verso Lecce per assistere alla partita contro i salentini, in programma alle 15 presso lo stadio Via del Mare. (Thesocialpost.it)