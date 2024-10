Insulina “intelligente”: decide da sé quando intervenire (Di domenica 20 ottobre 2024) Progettata una nuova forma di Insulina intelligente che, come un interruttore, può accendersi e spegnersi automaticamente a seconda dei livelli di glucosio nel sangue. Nella sperimentazione animale, questa Insulina ha ridotto efficacemente le alte concentrazioni di zucchero nel sangue, impedendo, al contempo, che i livelli scendessero pericolosamente. La ricerca, pubblicata su Nature, è di un gruppo di ricercatori guidati da Rita Slaaby, scienziata principale in forze all’azienda farmaceutica Novo Nordisk a Bagsværd, Danimarca Regolare l’ormone Insulina è importante perché mantiene sotto controllo la glicemia, aiutando a prevenire le numerose complicazioni a lungo termine associate a livelli elevati di zucchero nel sangue, come malattie cardiovascolari, malattie renali croniche, ictus e cecità. Romadailynews.it - Insulina “intelligente”: decide da sé quando intervenire Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Progettata una nuova forma diche, come un interruttore, può accendersi e spegnersi automaticamente a seconda dei livelli di glucosio nel sangue. Nella sperimentazione animale, questaha ridotto efficacemente le alte concentrazioni di zucchero nel sangue, impedendo, al contempo, che i livelli scendessero pericolosamente. La ricerca, pubblicata su Nature, è di un gruppo di ricercatori guidati da Rita Slaaby, scienziata principale in forze all’azienda farmaceutica Novo Nordisk a Bagsværd, Danimarca Regolare l’ormoneè importante perché mantiene sotto controllo la glicemia, aiutando a prevenire le numerose complicazioni a lungo termine associate a livelli elevati di zucchero nel sangue, come malattie cardiovascolari, malattie renali croniche, ictus e cecità.

E' una nuova forma di insulina ed è 'intelligente': è in grado di accendersi e spegnersi automaticamente in risposta ai livelli di glicemia, evitando pericolose 'montagne russe' degli zuccheri.

In uno studio pubblicato su "Nature" arriva una notizia che i malati di diabete (circa 3. È sicuramente un incoraggiamento a perseguire questo approccio". La ricerca è stata portata avanti dagli scienziati di Novo Nordisk (la stessa azienda di Ozempic, il game changer contro l'obesità), e nello specifico dalla professoressa Rita Slaaby e dal suo team; l'interruttore che attiva o spegne