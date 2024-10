Infortunio Gudmundsson, l’islandese sente tirare dietro la coscia: finisce la sua partita (Di domenica 20 ottobre 2024) finisce subito la partita di Albert Gudmundsson: l’islandese della Fiorentina sente tirare dietro alla coscia: al suo posto Beltran Dura poco meno di 10? la partita di Alberto Gudmundsson: il fantasista islanedese della Fiorentina si ferma subito contro il Lecce per dei problemi fisici. Il calciatore ha infatti sentito tirare il muscolo dietro la coscia Calcionews24.com - Infortunio Gudmundsson, l’islandese sente tirare dietro la coscia: finisce la sua partita Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)subito ladi Albertdella Fiorentinaalla: al suo posto Beltran Dura poco meno di 10? ladi Alberto: il fantasista islanedese della Fiorentina si ferma subito contro il Lecce per dei problemi fisici. Il calciatore ha infatti sentitoil muscolola

Fiorentina-Lazio 1-2 : la doppietta Gudmundsson su rigore decide la partita! - COM PRIMO TEMPO Primo brivido per la Fiorentina: errore di […]. Allo Stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A tra Fiorentina-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina-Lazio, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. (Calcionews24.com)

Fiorentina : Gudmundsson salterà la partita di Conference. Potrebbe giocare Nico - ora corteggiatissimo dall’Atalanta - Nessuna emozione forte: Albert Gudmundsson non indosserà per la prima volta la maglia della Fiorentina, giovedì prossimo, contro la squadra ungherese del Puskas Akademia nella gara di andata dei play-off di Conference League. L'attaccante islandese, in prestito dal Genoa e ufficializzato venerdì scorso dal club gigliato, soffre infatti di noie muscolari, come fatto sapere dal tecnico viola ... (Firenzepost.it)