Indagini a Lecce su una presunta violenza sessuale di gruppo su una minorenne | coinvolti tre ragazzi

Un grave caso dista attirando l'attenzione della procura per i minorenni di. Gli inquirenti sono alle prese con la denuncia di una giovane di soli 12 anni, che sostiene di essere stata vittima di un'aggressione da parte di tre minori. Gli eventi si sarebbero svolti in un luogo isolato nella provincia di, dove la ragazza è stata portata con inganni. La situazione ha causato una forte preoccupazione nella comunità locale e solleva importanti interrogativi su sicurezza e prevenzione per le giovani generazioni. La dinamica degli eventi segnalati Secondo una ricostruzione fornita dal Corriere del Mezzogiorno, venerdì sera lana sarebbe stata indotta a recarsi in un'area buia e appartata da un ragazzo di 16 anni, che conosceva.