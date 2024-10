Il livello dei fiumi fa paura: campi allagati, Protezione Civile in allerta (Di domenica 20 ottobre 2024) Resta alta l'allerta in Lombardia per il livello dei fiumi. Nel Bresciano i corsi d'acqua scorrono impetuosi, ma – fortunatamente – al momento non si segnalano criticità di rilievo. Situazione diversa nel bassa pianura Padana, in provincia di Mantova: l'innalzamento del livello del Po, del Chiese Bresciatoday.it - Il livello dei fiumi fa paura: campi allagati, Protezione Civile in allerta Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Resta alta l'in Lombardia per ildei. Nel Bresciano i corsi d'acqua scorrono impetuosi, ma – fortunatamente – al momento non si segnalano criticità di rilievo. Situazione diversa nel bassa pianura Padana, in provincia di Mantova: l'innalzamento deldel Po, del Chiese

Migliora la situazione dei fiumi - l'allerta meteo scende a livello "arancione" - Mentre per oggi viene confermata l'allerta rossa fino a mezzanotte, per domani, domenica 20 ottobre il livello d’allerta scenderà ad arancione sulla bassa collina e la pianura romagnola, sulla collina bolognese-ravennate, sulle aree collinari delle province Parma, Reggio Emilia-Modena e sulle... (Modenatoday.it)

