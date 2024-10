Il Cagliari ribalta il Torino (3-2): decide un autogol di Coco, Scuffet decisivo nel recupero (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Cagliari vince per la prima volta in casa in questo campionato, il Torino è stato sconfitto 3-2. Gol di Viola, Sanabria, Linetty e Palomino. decisivo l'autogol di Coco. Fanpage.it - Il Cagliari ribalta il Torino (3-2): decide un autogol di Coco, Scuffet decisivo nel recupero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilvince per la prima volta in casa in questo campionato, ilè stato sconfitto 3-2. Gol di Viola, Sanabria, Linetty e Palomino.l'di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol Cagliari-Torino 3-2 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - All’Unipol Domus sfida tra squadre che hanno cominciato in maniera opposta, ma che hanno invertito nelle ultime settimane il momento di forma. Positivo quello dei sardi con quattro punti nelle ultime due, mentre i granata hanno frenato con due ko prima della sosta. Di seguito ecco le immagini salienti. (Sportface.it)

Cagliari Torino 3-2 : partita al cardiopalma all’Unipol Dumus. Nicola la ribalta nella ripresa - terza sconfitta consecutiva per Vanoli - Cagliari Torino, il match valido per la giornata numero 8ª del massimo campionato italiano, ci farà […]. All’Unipol Domus il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Cagliari Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Conclusa la pausa legata agli impegni con le nazionali è (finalmente) il momento di tornare in campo. (Calcionews24.com)

FANTACALCIO – Cagliari-Torino - autogol di Coco su tiro-cross di Piccoli - Brutte notizie per gli appassionati di Fantacalcio che nella propria rosa hanno acquistato, e magari schierato, Saul Coco. The post FANTACALCIO – Cagliari-Torino, autogol di Coco su tiro-cross di Piccoli appeared first on SportFace. Il forte difensore del Torino, già un gol e la titolarità con tante buone prestazioni fin qui, ha infatti realizzato suo malgrado un autogol contro il Cagliari, ... (Sportface.it)