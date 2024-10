“Hanno litigato di brutto”. Ballando con le stelle, lite tra concorrente e un menbro dello staff (Di domenica 20 ottobre 2024) Ballando con le stelle, un concorrente ed un membro dello staff del programma avrebbero avuto un confronto molto acceso dietro le quinte. A riportare l’indiscrezione è il sempre attento e informatissimo Davide Maggio, che scrive: “Quello che è accaduto è successo davanti a molte persone che Hanno visto e possono confermare. Ho deciso di fare quel tweet nel momento in cui ho saputo che è arrivata una lettera di richiamo da parte della Rai o della produzione”. >> “Siete stati eliminati”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci a fine puntata “La Rai aveva saputo ciò che era accaduto e aveva chiesto che il concorrente fosse fatto fuori questa sera, punto. Il far fuori un concorrente non presuppone il raccontare quello che è accaduto. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)con le, uned un membrodel programma avrebbero avuto un confronto molto acceso dietro le quinte. A riportare l’indiscrezione è il sempre attento e informatissimo Davide Maggio, che scrive: “Quello che è accaduto è successo davanti a molte persone chevisto e possono confermare. Ho deciso di fare quel tweet nel momento in cui ho saputo che è arrivata una lettera di richiamo da parte della Rai o della produzione”. >> “Siete stati eliminati”.con le, l’annuncio di Milly Carlucci a fine puntata “La Rai aveva saputo ciò che era accaduto e aveva chiesto che ilfosse fatto fuori questa sera, punto. Il far fuori unnon presuppone il raccontare quello che è accaduto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bova è il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2025 : promessa di Raoul - A quel punto è intervenuto Paolo Belli: “Raoul siamo amici io e te, ci conosciamo da tanti anni e ci vogliamo bene. Io le ho detto che dietro le quinte mi ha detto che il prossimo hanno viene in gara come concorrente a Ballando. twitter. Oddio non ci posso credere. Mi impegnerò per fare una bella figura e speriamo di riuscire a rendere giustizia alla coreografia che è stata ideata in questi ... (Biccy.it)

Come era Sonia Bruganelli da giovane : le foto della concorrente di Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli è una delle concorrenti più divisive di questa edizione di Ballando con le stelle. Produttrice televisiva da tantissimi anni, l'opinionista ha saputo sfruttare i look come specchio della sua crescita: scopriamo com'è cambiata negli anni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Selvaggia Lucarelli commenta l’ultima intervista di Sonia Bruganelli (e la fa nera). Poi svela chi è il suo concorrente preferito a Ballando con le Stelle - Ogni giorno tira fuori un nuovo argomento per giustificare qualche suo comportamento che è stato criticato. Sonia: goditela! Goditi questo ruolo che ti sei scelto in commedia e se non hai coraggio delle tue azioni scegliti un altro ruolo in commedia. Durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, infatti, Sonia ha dichiarato: “Prima, quando ero accanto a una persona (l’ex marito, ndr) che ... (Isaechia.it)