Fc Viterbo, finalmente i tre punti: battuta l'Ottavia nel finale (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Fc Viterbo torna alla vittoria dopo un periodo negativo con scarsi risultati, e lo fa battendo l'Ottavia in casa, davanti ai propri tifosi. I gialloblù al Rocchi passano 2-0, siglando le due reti nel finale. Ad aprire le marcature ci pensa infatti Iurato al 78' mentre al 90' è Capuano a Viterbotoday.it - Fc Viterbo, finalmente i tre punti: battuta l'Ottavia nel finale Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Fctorna alla vittoria dopo un periodo negativo con scarsi risultati, e lo fa battendo l'in casa, davanti ai propri tifosi. I gialloblù al Rocchi passano 2-0, siglando le due reti nel. Ad aprire le marcature ci pensa infatti Iurato al 78' mentre al 90' è Capuano a

