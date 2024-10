F1 GP Austin, le strategie di gara. Ferrari in corsa per la vittoria (Di domenica 20 ottobre 2024) Austin (Stati Uniti), 20 ottobre 2024 - In quattro per il gradino più alto del podio. La Sprint Race corsa ieri sul Circuito delle Americhe di Austin, in Texas, è stato l'antipasto perfetto per riprendere il filo con il mondiale di Formula 1, dopo la lunga pausa intercorsa dalla tappa di Singapore. Il duello fratricida tra le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz ha regalato spettacolo, anticipato dalla super partenza di Lando Norris che, nel finale, ha dovuto soffrire per chiudere almeno sul podio. Max Verstappen è tornato Super, anche se in qualifica si è dovuto accontentare del secondo posto accanto proprio al poleman Norris, suo rivale per il campionato piloti. Analizziamo quanto accaduto nella giornata di ieri, per poi parlare di quelle che saranno le strategie di gara per questa sera. Sport.quotidiano.net - F1 GP Austin, le strategie di gara. Ferrari in corsa per la vittoria Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024)(Stati Uniti), 20 ottobre 2024 - In quattro per il gradino più alto del podio. La Sprint Raceieri sul Circuito delle Americhe di, in Texas, è stato l'antipasto perfetto per riprendere il filo con il mondiale di Formula 1, dopo la lunga pausa interdalla tappa di Singapore. Il duello fratricida tra le duedi Charles Leclerc e Carlos Sainz ha regalato spettacolo, anticipato dalla super partenza di Lando Norris che, nel finale, ha dovuto soffrire per chiudere almeno sul podio. Max Verstappen è tornato Super, anche se in qualifica si è dovuto accontentare del secondo posto accanto proprio al poleman Norris, suo rivale per il campionato piloti. Analizziamo quanto accaduto nella giornata di ieri, per poi parlare di quelle che saranno lediper questa sera.

