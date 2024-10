F1, gara GP Stati Uniti Austin replica in chiaro: orari, programma e come seguirla (Di domenica 20 ottobre 2024) La F1 va in scena sul circuito di Austin, in Texas, in occasione della gara domenicale del Gran Premio degli Stati Uniti. L’autodromo del COTA ospita il diciannovesimo appuntamento del calendario 2024, con il Circus che si vede impegnato nel quarto weekend sprint dell’anno. Team e piloti hanno dunque affrontato due sessioni di qualifiche e la gara sprint del sabato, prima di concentrarsi sull’atteso Gran Premio della domenica. come VEDERE LA gara IN DIRETTA VAI ALLA DIRETTA TESTUALE La gara è attesa per domenica 20 ottobre, con i semafori che si spegneranno alle 21:00 italiane. L’evento sarà disponibile in diretta in esclusiva su Sky e sarà disponibile in chiaro poche ore dopo. Tv8 metterà a disposizione la replica a partire dalle 22:30. In alternativa, per seguire la gara in tempo reale, Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La F1 va in scena sul circuito di, in Texas, in occasione delladomenicale del Gran Premio degli. L’autodromo del COTA ospita il diciannovesimo appuntamento del calendario 2024, con il Circus che si vede impegnato nel quarto weekend sprint dell’anno. Team e piloti hanno dunque affrontato due sessioni di qualifiche e lasprint del sabato, prima di concentrarsi sull’atteso Gran Premio della domenica.VEDERE LAIN DIRETTA VAI ALLA DIRETTA TESTUALE Laè attesa per domenica 20 ottobre, con i semafori che si spegneranno alle 21:00 italiane. L’evento sarà disponibile in diretta in esclusiva su Sky e sarà disponibile inpoche ore dopo. Tv8 metterà a disposizione laa partire dalle 22:30. In alternativa, per seguire lain tempo reale, Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – F1 - GP Stati Uniti Austin 2024 : la gara in DIRETTA - La diretta testuale della gara del Gran Premio degli Stati Uniti. Sportface. Il paddock torna in azione dopo tre settimane di stop e lo fa con il format sprint, presente in sei dei ventiquattro round della stagione corrente. La F1 fa tappa ad Austin dove, sul circuito del COTA, va in scena il diciannovesimo appuntamento del calendario 2024. (Sportface.it)

F1 - gara GP Stati Uniti Austin oggi in tv : orari - programma e come seguirla in diretta - . it metterà a vostra disposizione una diretta testuale fornita di tutti gli aggiornamenti in tempo reale. The post F1, gara GP Stati Uniti Austin oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta appeared first on SportFace. Il circuito texano del COTA, ad Austin, diventa palcoscenico del diciannovesimo appuntamento del calendario 2024. (Sportface.it)

F1 GP Austin 2024 - Perez : “Ci sono stati progressi - ma la gara sarà difficile” - “Abbiamo fatto diverse modifiche in vista di questo fine settimana di Austin, ma non ho gli stessi aggiornamenti di Verstappen. Si nota molto nelle curve veloci e qui ce ne sono molte. The post F1 GP Austin 2024, Perez: “Ci sono stati progressi, ma la gara sarà difficile” appeared first on SportFace. (Sportface.it)