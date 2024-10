"Escort picchiata e stuprata in casa da un 25enne": chiesta condanna a 7 anni e 7 mesi (Di domenica 20 ottobre 2024) Picchia due Escort per non pagare i rapporti sessuali: il pubblico ministero della Procura di Sciacca, Alberto Gaiatto, ha chiesto la condanna a 7 anni e 7 mesi di reclusione per Mohamed Elhasha, 25 anni, egiziano, finito in carcere 4 anni fa dopo essere stato accusato da due Escort colombiane di Agrigentonotizie.it - "Escort picchiata e stuprata in casa da un 25enne": chiesta condanna a 7 anni e 7 mesi Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Picchia dueper non pagare i rapporti sessuali: il pubblico ministero della Procura di Sciacca, Alberto Gaiatto, ha chiesto laa 7e 7di reclusione per Mohamed Elhasha, 25, egiziano, finito in carcere 4fa dopo essere stato accusato da duecolombiane di

