Empoli-Napoli 0-1 | Kvara regala il successo agli azzurri Conte a + 3 sulla Juventus

(Di domenica 20 ottobre 2024) Terza vittoria consecutiva per il, decisivo il rigore ditskhelia Ilconquista la terza vittoria di fila in Serie A sul campo dell’, grazie al gol ditskhelia su rigore nella ripresa. Con questoper 1-0, gliconsolidano il primo posto in classifica, riportandosi a +3, mentre l’Inter è ancora in corsa per il secondo posto. Ottimo primo tempo dell’in difficoltà Il primo tempo ha visto l’protagonista, con diverse occasioni che hanno messo in difficoltà la squadra di Antonio. Glihanno faticato a creare pericoli alla difesa toscana, ad eccezione di un colpo di testa di Buongiorno.