Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: vigili del fuoco dell'Umbria mobilitati per assistenza (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'Emergenza maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna ha portato all'attivazione immediata di risorse straordinarie da tutta Italia. Tra gli interventi organizzati, i vigili del fuoco dell'Umbria hanno risposto all'appello inviando una colonna mobile dotata di attrezzature specializzate, per affrontare l'alto rischio idrico nelle aree più colpite. Questa operazione è fondamentale per garantire supporto alle comunità devastate dagli eventi meteorologici estremi che hanno caratterizzato la situazione attuale. La colonna mobile e il modulo Crab Per far fronte a questa situazione di crisi, è stata inviata una colonna mobile composta da nove unità, di cui sei provenienti dal comando di Perugia e tre da quello di Terni.

Maltempo - fiumi esondati in Emilia-Romagna. Bologna allagata. FOTO - Oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti sulla Regione in quattro ore, dopo giorni di maltempo, allagando buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Durante la notte la piena ha interessato anche Ravenna, Modena, Reggio Emilia e le piogge hanno reso critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino . (Tg24.sky.it)

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna : 175 millimetri di pioggia in poche ore mettono in ginocchio i Comuni - Le aree più colpite Nella giornata di oggi, la Città Metropolitana di Bologna si è rivelata la zona più complessa da gestire, con diverse criticità segnalate. In questo momento critico, la collaborazione tra istituzioni, servizi di emergenza e cittadini è fondamentale per superare la fase di emergenza e pianificare una risposta adeguata nei momenti successivi. (Gaeta.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - un morto in provincia di Bologna - In ambito provinciale per precauzione è stata chiusa la Pedemontana dalla rotatoria di Settecani fino allo svincolo di Vignola e l’innesco con la strada provinciale 467 e Formigine nel tratto tra via Belvedere e la rotatoria di Sant’Eusebio. Articolo completo: Maltempo in Emilia-Romagna, un morto in provincia di Bologna dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)